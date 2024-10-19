«Страшно???»: В представительстве МИД РФ назвали ошибкой пост о солдатах КНДР на СВО
До этого в СМИ появилась информация, что Северная Корея направит в зону спецоперации на Украине 12 тысяч солдат.
Накануне в сети появилось якобы «официальное» подтверждение планов Северной Кореи по отправке своих военных в зону СВО. Разговоры об этом шли на протяжении нескольких недель. При этом в НАТО намерения КНДР по «участию» в конфликте на Украине не подтвердили, а в России заметили, что не просили у азиатских партнеров помощи.
«СТРАШНАЯ» ОШИБКА
В представительстве МИД России во Владивостоке назвали пост в Telegram-канале подразделения о направлении военных из Северной Кореи в зону спецоперации на Украине «ошибкой».
«Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале», - передает слова представительства РИА Новости.
Дипломаты добавили, что это был типичный случай, когда личное сообщение было отправлено не адресату, а опубликовано в канале.
Днем 18 октября в Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке появилась ссылка на статью южнокорейского агентства «Yonhap». В публикации говорилось, что согласно информации, полученной от источников в разведке Южной Кореи, власти КНДР направили 1 тысячу 500 военных во Владивосток для их дальнейшей отправки в зону СВО. После в тексте шло слово: «Страшно???». Некоторые пользователи Сети обратили внимание именно на это.
В статье также сообщалось о подготовке второй отправки военных из КНДР. Всего, по данным издания, Северная Корея якобы собиралась отправить на Украину 12 тысяч солдат.
В публикации агентства также сообщалось, что северокорейские военнослужащие уже якобы находятся на российских военных базах в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске и Хабаровске и уже скоро должны отправиться в зону СВО.
Однако после того, как пост из Telegram-канала представительства МИД РФ стали публиковать российские СМИ, его удалили.
А РОССИЯ И НЕ ПРОСИЛА…
До этого в ходе визита 18-19 июня президента России Владимира Путина в Пхеньян РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно четвертой статье этого документа, если одна из сторон подвергается вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и входит в состояние войны, другая сторона незамедлительно должна оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также с российским и северокорейским законодательством. К тому же, по восьмой статье договора, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может отправить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, напоминает RT.
При этом Владимир Путин на вопрос, допускает ли он задействование в спецоперации военных из Северной Кореи, отвечал, что Москва «никого не просила» об этом. Российский лидер также подчеркивал, что в этом нет «никакой необходимости», сообщали «Известия».
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщение об участии солдат КНДР в СВО.
«Это похоже на очередную информационную утку», - приводит его слова RT.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не может подтвердить направление военных Северной Кореи в зону украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ
- РФ и Белоруссия могут разработать договор о гарантиях безопасности к 8 декабря
- Недалеко от центра Петропавловска-Камчатского отстрелили медведя
- Пленный рассказал, что ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС
- Губернатор: В Тамбовской области при взрыве газа погибли два человека
- Товарооборот России и США за время президентства Байдена упал в шесть раз
- Над тремя регионами России нейтрализовали 16 украинских БПЛА
- В Брянской области загорелось здание после массированной атаки дронов ВСУ
- Опрос: Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
- Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие в связи с блэкаутом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru