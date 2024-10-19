«Страшно???»: В представительстве МИД РФ назвали ошибкой пост о солдатах КНДР на СВО

«СТРАШНАЯ» ОШИБКА

В представительстве МИД России во Владивостоке назвали пост в Telegram-канале подразделения о направлении военных из Северной Кореи в зону спецоперации на Украине «ошибкой».

«Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале», - передает слова представительства РИА Новости.

Дипломаты добавили, что это был типичный случай, когда личное сообщение было отправлено не адресату, а опубликовано в канале.