Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

В частности, договором, установлено, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и другую помощь согласно своему законодательству и в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что каких-либо секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей нет. Он подчеркнул, что в документе все написано четко и ясно, а время тайных договоров ушло.

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в разговоре с НСН отмечал, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере, передает «Радиоточка НСН».

