Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР
Совет Федерации на заседании одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Договор был подписан 19 июня в Пхеньяне для углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений. Согласно сопроводительным материалам к закону, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, глобальной, региональной безопасности и стабильности, а также отвечает коренным интересам их народов.
В частности, договором, установлено, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и другую помощь согласно своему законодательству и в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что каких-либо секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей нет. Он подчеркнул, что в документе все написано четко и ясно, а время тайных договоров ушло.
Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в разговоре с НСН отмечал, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru