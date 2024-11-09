РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Договор в частности предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.



Кроме того, стороны договора обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против безопасности, суверенитета, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, экономической, социальной и культурной систем другой стороны.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных Северной Кореи в Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

