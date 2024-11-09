РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.
Договор в частности предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
Кроме того, стороны договора обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против безопасности, суверенитета, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, экономической, социальной и культурной систем другой стороны.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных Северной Кореи в Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru