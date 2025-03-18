Депутат Шеремет призвал США признать Крым частью России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтону необходимо тем самым показать серьезность своих намерений положить конец конфликту вокруг Украины. Парламентарий указал, что Крым — это исконно русская земля, что де-факто признают во всём мире.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность признания Крыма частью России в рамках урегулирования конфликта в Украине. Один из вариантов решения конфликта включает призыв к ООН признать полуостров российским, что соответствует позиции президента России Владимира Путина.
Это предложение является лишь возможным шагом, и окончательное решение пока не принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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