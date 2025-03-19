«Несогласие и шантаж»: Атаки ВСУ на регионы РФ и энергообъекты «рушат» переговоры

Украина, атакуя энергообъекты РФ, сейчас активно пытается влиять на ход переговоров России и США, однако и на позицию Трампа в отношении Киева это тоже может повлиять, заявил НСН Алексей Чепа.

Очевидно, что продолжающиеся удары киевского режима по важным объектам России, в том числе попытка атаковать Белгородскую область – это шантаж, а также демонстрация несогласия Киева с достигнутыми договоренностями США и России 18 марта. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Глава Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора 18 марта глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ. Однако позже он уточнил, что еще не принял окончательное решение и сделает это после разговора с Трампом. При этом ВСУ сегодня ночью уже атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Чепа отметил, что такое поведение Киева будет только осложнять ситуацию.

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«По различным источникам информации, Владимир Владимирович Путин уже дал указание Минобороны не наносить удары по инфраструктуре энергетических объектов Украины. Проработка вопроса о нанесении ударов в Черном море и детали о прекращении огня по энергетическим объектам будут обсуждаться в Джидде (Саудовская Аравия - прим. НСН) в ближайшее время. Сегодня уже было сбито несколько десятков БПЛА над различными объектами РФ. Непонятна цель этих ударов. Видимо, они являются демонстрацией несогласия Киева с условиями вчерашних договоренностей между двумя президентами. Важный вопрос, как будет осуществляться наблюдение за этими договоренностями. Если Киев не будет их соблюдать, то ситуация для киевского режима осложнится», - рассказал он.

По словам депутата, Россия не будет останавливать наступление на украинском фронте до разработки мирного договора.

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«Пока не выработан план «мирного договора», нам невыгодно останавливать наступление. В любом случае условия договора будут основаны на ситуации на фронте, поэтому чем сильнее будут наши позиции, тем проще договариваться. Наступление и террористические действия на территории Курской области были в первую очередь попыткой шантажа Киевом России на фоне каких-то переговоров. И вчерашние атаки на Белгородскую область – это все попытки воздействовать на условия переговоров. Пока позиция Трампа - продолжать поддержку Киева, но она может меняться в зависимости от поведения Зеленского и европейских партнеров, которые пытаются сейчас сорвать эти переговоры», - уточнил собеседник НСН.

Говоря о том, что сейчас будет главным предметом торга для украинцев, Чепа назвал вопрос территориального раздела.

«Если учитывать заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, то краеугольным камнем для Украины и одной из основных причин начала этого конфликта является сейчас вопрос территорий», - подытожил он.

Ранее Кремль сообщил, что Путин в ходе разговора с Трампом поддержал идею о взаимном с Украиной прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках 30-дневного перемирия. Также Кремль уточнял, что российский лидер сразу же дал соответствующий приказ ответственным подразделениям в подтверждение приверженности РФ мирному урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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