«Несогласие и шантаж»: Атаки ВСУ на регионы РФ и энергообъекты «рушат» переговоры

«Пока не выработан план «мирного договора», нам невыгодно останавливать наступление. В любом случае условия договора будут основаны на ситуации на фронте, поэтому чем сильнее будут наши позиции, тем проще договариваться. Наступление и террористические действия на территории Курской области были в первую очередь попыткой шантажа Киевом России на фоне каких-то переговоров. И вчерашние атаки на Белгородскую область – это все попытки воздействовать на условия переговоров. Пока позиция Трампа - продолжать поддержку Киева, но она может меняться в зависимости от поведения Зеленского и европейских партнеров, которые пытаются сейчас сорвать эти переговоры», - уточнил собеседник НСН.

Говоря о том, что сейчас будет главным предметом торга для украинцев, Чепа назвал вопрос территориального раздела.

«Если учитывать заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, то краеугольным камнем для Украины и одной из основных причин начала этого конфликта является сейчас вопрос территорий», - подытожил он.

Ранее Кремль сообщил, что Путин в ходе разговора с Трампом поддержал идею о взаимном с Украиной прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках 30-дневного перемирия. Также Кремль уточнял, что российский лидер сразу же дал соответствующий приказ ответственным подразделениям в подтверждение приверженности РФ мирному урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

