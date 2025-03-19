«Несогласие и шантаж»: Атаки ВСУ на регионы РФ и энергообъекты «рушат» переговоры
Украина, атакуя энергообъекты РФ, сейчас активно пытается влиять на ход переговоров России и США, однако и на позицию Трампа в отношении Киева это тоже может повлиять, заявил НСН Алексей Чепа.
Очевидно, что продолжающиеся удары киевского режима по важным объектам России, в том числе попытка атаковать Белгородскую область – это шантаж, а также демонстрация несогласия Киева с достигнутыми договоренностями США и России 18 марта. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Глава Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора 18 марта глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ. Однако позже он уточнил, что еще не принял окончательное решение и сделает это после разговора с Трампом. При этом ВСУ сегодня ночью уже атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Чепа отметил, что такое поведение Киева будет только осложнять ситуацию.
«По различным источникам информации, Владимир Владимирович Путин уже дал указание Минобороны не наносить удары по инфраструктуре энергетических объектов Украины. Проработка вопроса о нанесении ударов в Черном море и детали о прекращении огня по энергетическим объектам будут обсуждаться в Джидде (Саудовская Аравия - прим. НСН) в ближайшее время. Сегодня уже было сбито несколько десятков БПЛА над различными объектами РФ. Непонятна цель этих ударов. Видимо, они являются демонстрацией несогласия Киева с условиями вчерашних договоренностей между двумя президентами. Важный вопрос, как будет осуществляться наблюдение за этими договоренностями. Если Киев не будет их соблюдать, то ситуация для киевского режима осложнится», - рассказал он.
По словам депутата, Россия не будет останавливать наступление на украинском фронте до разработки мирного договора.
«Пока не выработан план «мирного договора», нам невыгодно останавливать наступление. В любом случае условия договора будут основаны на ситуации на фронте, поэтому чем сильнее будут наши позиции, тем проще договариваться. Наступление и террористические действия на территории Курской области были в первую очередь попыткой шантажа Киевом России на фоне каких-то переговоров. И вчерашние атаки на Белгородскую область – это все попытки воздействовать на условия переговоров. Пока позиция Трампа - продолжать поддержку Киева, но она может меняться в зависимости от поведения Зеленского и европейских партнеров, которые пытаются сейчас сорвать эти переговоры», - уточнил собеседник НСН.
Говоря о том, что сейчас будет главным предметом торга для украинцев, Чепа назвал вопрос территориального раздела.
«Если учитывать заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, то краеугольным камнем для Украины и одной из основных причин начала этого конфликта является сейчас вопрос территорий», - подытожил он.
Ранее Кремль сообщил, что Путин в ходе разговора с Трампом поддержал идею о взаимном с Украиной прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках 30-дневного перемирия. Также Кремль уточнял, что российский лидер сразу же дал соответствующий приказ ответственным подразделениям в подтверждение приверженности РФ мирному урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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