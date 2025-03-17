«Война с НАТО»? Макрон грозит миротворцами на Украине, Трамп звонит Путину
Европейские страны одна за одной заявляют о намерении отправить миротворцев на Украину, однако Россия видит в таком шаге не благие намерения, а лишь угрозу собственной безопасности.
Отправка военных стран Североатлантического альянса на помощь Украине под видом миротворцев будет означать войну с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так Медведев отреагировал на заявления французского лидера Эммануэля Макрона, который сказал, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». Как заявил Макрон, каждая европейская страна сможет отправить на Украину несколько тысяч человек, чтобы продемонстрировать «долгосрочную поддержку» Киева со стороны Запада. Кроме того, Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, которые, по заявлению ВСУ, используются якобы для успешного перехвата ракеты в небе над Украиной.
По данным британской газеты The Times, с Макроном согласен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как пишет издание, британский премьер готов разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок, напоминает RT. Медведев, в свою очередь, назвал европейских политиков идиотами.
«Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы (Франция и Великобритания - прим. НСН) пошлем десятки тысяч - просто признайте - вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», - написал Медведев в своих соцсетях.
С заявлением о готовности отправить на Украину миротворцев выступил и глава правительства Австралии страны Энтони Альбанезе. Премьер-министр подчеркнул, что отправка австралийских миротворцев соответствует национальным интересам Австралии, так как «происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона».
НЕПРИЕМЛЕМАЯ УГРОЗА
Российские политические деятели не только недоумевают от настойчивого желания Европы направить миротворческий контингент на Украину, но и предупреждают об угрозе, скрывающейся за якобы благими намерениями ЕС. Так, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как прямая угроза безопасности России.
«Если Макрон и его компаньоны по несчастью отправят на Украину свои войска, то Россия это будет расценивать как прямую угроз своей безопасности. Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины – бред, бессмысленный и смешной повод», - сказал Шеремет РИА Новости.
В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала планы Евросоюза отправить миротворцев на Украину, обратившись к русскому поэту Александру Пушкину.
«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Между странами НАТО и Россией пока нет даже зачатков диалога. Как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, на сегодняшний день нет также и перспектив его возобновления. Кроме того, как указал Грушко, размещение контингентов НАТО на территории Украины будет означать их участие в качестве стороны конфликта.
«Они (НАТО — прим. НСН) очень бахвалятся, что это оборонительный союз, но реальная история альянса состоит из военных операций, череды агрессий без всякого повода лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою гегемонию в мировых и региональных делах», — заявил Грушко в беседе с «Известиями».
Только через формирование железобетонных гарантий безопасности можно будет достичь прочного мира на Украине, добавил замглавы российского МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже говорил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине, напоминает «Свободная пресса». По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».
Против появления миротворцев на Украине выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такое развитие событий может привести к прямому вовлечению внешних стран в конфликт с Россией.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции», - сказала дипломат.
На американском континенте тоже не особо понимают ярое желание стран ЕС направить миротворцев на территорию Украины. Так, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента Штатов по РФ и Евразии Томас Грэм отмечал, что для контроля за соблюдением перемирия в украинском конфликте не нужны миротворцы, отмечает URA.ru. По его словам, на Украине требуется создать трехстороннюю военную комиссию, в которую войдут представители Вашингтона, Москвы и Киева.
СПРОСИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ
К слову, Медведев также рекомендовал европейским странам, желающим направить на Украину миротворцев, посоветоваться с президентом США Дональдом Трампом. Сам американский лидер заявил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом, как пишет Reuters, Трамп сказал на борту президентского самолета Air Force One.
«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы <…> Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этому конфликту. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», - заявил президент США.
Он добавил, что собирается, в частности, обсудить с Путиным вопросы территориальных уступок и контроля над электростанциями.
Говоря о неких «компромиссах» по поводу электростанций, в частности о Запорожской АЭС, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявлял «Радиоточке НСН», что ЗАЭС принадлежит России, так как это наследие СССР.
«Я надеюсь, что Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Запорожская АЭС уже является российской. Подобное отношение со стороны международных организаций подтверждает введение западных санкций в отношении АЭС. Если бы они считали ее украинской, они бы санкции не вводили. Недавний приезд специалистов МАГАТЭ был осуществлен именно на российскую территорию, а не на подконтрольную режиму Зеленского, что было на протяжении двух лет. Уже МАГАТЭ фактически признает это. Это наследие СССР, а Россия – правопреемник Советского Союза. Станция находится на территории России в Запорожской области. Тут даже нет предмета для обсуждения», - отметил он.
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