По данным британской газеты The Times, с Макроном согласен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как пишет издание, британский премьер готов разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок, напоминает RT. Медведев, в свою очередь, назвал европейских политиков идиотами.

«Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы (Франция и Великобритания - прим. НСН) пошлем десятки тысяч - просто признайте - вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», - написал Медведев в своих соцсетях.

С заявлением о готовности отправить на Украину миротворцев выступил и глава правительства Австралии страны Энтони Альбанезе. Премьер-министр подчеркнул, что отправка австралийских миротворцев соответствует национальным интересам Австралии, так как «происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона».