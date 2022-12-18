Шаг вперед, два назад. Украина и Запад заявляют о переговорах с Россией

Отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Economist.

«Если он [президент России Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил украинский президент.



Хотя сторонники Зеленского считают, что призывы к переговорам России и Украины являются «смешными». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist.

Он отметил, что мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это «первое, что нужно сделать», является ошибкой.