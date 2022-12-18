Шаг вперед, два назад. Украина и Запад заявляют о переговорах с Россией
На Украине и Западе все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией, при этом сомневаются в их близких сроках.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым созвать зимой глобальный саммит, на котором предлагает обсудить условия прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщил британский телеканал ITV со ссылкой на видеообращение Зеленского в преддверии финала чемпионата мира по футболу.
Отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Economist.
«Если он [президент России Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил украинский президент.
Хотя сторонники Зеленского считают, что призывы к переговорам России и Украины являются «смешными». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist.
Он отметил, что мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это «первое, что нужно сделать», является ошибкой.
Кураторы Украины в США считают, что Киев и Москва завершат конфликт «за столом переговоров». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что противостояние на Украине может оказаться длительным. Об этом генсек Североатлантического альянса заявил 16 декабря в интервью Agence France-Prеss.
«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует вести долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», - заявил генсек НАТО.
По словам Столтенберга, конфликт между Россией и Украиной завершится за столом переговоров. По его мнению, любой результат договоренностей подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства».
Это заявление прозвучало на фоне интервью бывшего госсекретаря Соединенных Штатов, экс-советника американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджера для издания The Spectator.
Политик заявил, что в конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров. Киссинджер указал, что подходит время для того, чтобы, действуя с опорой на «уже достигнутые стратегические изменения», «интегрировать их в новую структуру» и достичь мира дипломатическим путем. Также он подчеркнул, что мирный процесс должен связать Украину и НАТО и отметил, что поддерживает действия западных стран, которые оказывают помощь Киеву.
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что у Франции никогда не было стремления «уничтожить Россию». Он также сообщил, что всегда поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал единственный вариант разрешения конфликта на Украине.
«Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта», - сказал Макрон американцам.
В начале декабря Макрон разговаривал с президентом США Джо Байденом. И после этого журнал Time пишет: Байден «тонко намекнул» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что пора начать разговор с Путиным.
Москва готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», сообщает «Интерфакс».
По словам министра, у российской стороны не было недостатка в доброй воле.
«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — подчеркнул Лавров.
Он также отметил, что все инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине нелегитимны. Лавров пояснил, что согласно уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически объявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно, передает РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам.
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