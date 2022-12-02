В Кремле назвали невозможными условия Байдена для переговоров с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам.

«Смешно и неприятно»: Запад призывает Москву к переговорам, снабжая Киев оружием

Накануне президент США Джо Байден не исключил возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине – это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинДжо БайденКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры