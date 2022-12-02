В Кремле назвали невозможными условия Байдена для переговоров с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно, передает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам.
Накануне президент США Джо Байден не исключил возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине – это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.
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