В Кремле назвали невозможными условия Байдена для переговоров с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам.