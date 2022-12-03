Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине

Так, США уже пришлось объяснять отказ Киеву поставок вооружений большой дальности якобы нежеланием эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.



При этом Кирби также высказал надежду Белого дома на выделение Конгрессом США американской администрации еще $37,7 млрд на поддержку Украины. Причем, $21 млрд из этой суммы планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов оборонного ведомства США в связи с поставками вооружений Украине, уточнил адмирал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.