Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине

Западные поставки оружия Украине иссякают, но в России предлагают ускорить процесс и разгромить железнодорожный узел в Польше, чтобы лишить Киев вооружений.

Если риски эскалации конфликта на Украине начнут перевешивать внутренние интересы США, Вашингтон может прекратить поставки оружия Киеву, пишет обозреватель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

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Так, США уже пришлось объяснять отказ Киеву поставок вооружений большой дальности якобы нежеланием эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

При этом Кирби также высказал надежду Белого дома на выделение Конгрессом США американской администрации еще $37,7 млрд на поддержку Украины. Причем, $21 млрд из этой суммы планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов оборонного ведомства США в связи с поставками вооружений Украине, уточнил адмирал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.

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В Великобритании же поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине. Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях отметили, что действия администрации Белого дома, которая наживается за счет продажи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и газа Европе по завышенным ценам, были очевидными с самого начала, так как США неоднократно использовали военные конфликты в собственных интересах.

«Неужели наконец-то дошло? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», — заявил один из комментаторов.

В Европе, действительно, все больше стран отказываются продавать оружие Киеву. Это признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября. В интервью Politico он отметил, что ряд стран не предоставляют оружие в достаточном количестве Украине по политическим причинам. Кулеба подчеркнул, что этот факт «необходимо признать». Глава украинского МИД добавил, что Киеву следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».

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«Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться», — указал он.

Так, депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, так как опасается реакции России.

«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина, ред – НСН.)», — предположил парламентарий.

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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разбомбить мосты, чтобы отрезать Украине пути доставки западного оружия.

«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны предотвратить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части», - заметил генерал-лейтенант.

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Президент США Джо Байден не исключил возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.

Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорично ответил американской стороне. По его мнению, Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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