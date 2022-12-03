Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине
Западные поставки оружия Украине иссякают, но в России предлагают ускорить процесс и разгромить железнодорожный узел в Польше, чтобы лишить Киев вооружений.
Если риски эскалации конфликта на Украине начнут перевешивать внутренние интересы США, Вашингтон может прекратить поставки оружия Киеву, пишет обозреватель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Так, США уже пришлось объяснять отказ Киеву поставок вооружений большой дальности якобы нежеланием эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
При этом Кирби также высказал надежду Белого дома на выделение Конгрессом США американской администрации еще $37,7 млрд на поддержку Украины. Причем, $21 млрд из этой суммы планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов оборонного ведомства США в связи с поставками вооружений Украине, уточнил адмирал.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.
В Великобритании же поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине. Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях отметили, что действия администрации Белого дома, которая наживается за счет продажи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и газа Европе по завышенным ценам, были очевидными с самого начала, так как США неоднократно использовали военные конфликты в собственных интересах.
«Неужели наконец-то дошло? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», — заявил один из комментаторов.
В Европе, действительно, все больше стран отказываются продавать оружие Киеву. Это признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября. В интервью Politico он отметил, что ряд стран не предоставляют оружие в достаточном количестве Украине по политическим причинам. Кулеба подчеркнул, что этот факт «необходимо признать». Глава украинского МИД добавил, что Киеву следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».
«Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться», — указал он.
Так, депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, так как опасается реакции России.
«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина, ред – НСН.)», — предположил парламентарий.
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разбомбить мосты, чтобы отрезать Украине пути доставки западного оружия.
«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны предотвратить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части», - заметил генерал-лейтенант.
Президент США Джо Байден не исключил возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.
Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорично ответил американской стороне. По его мнению, Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», но это невозможно. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация продолжается, но Владимир Путин готов к переговорам, передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
- Глава МАГАТЭ: Вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с агентством
- Идут обыски в зданиях Киевгорсовет из-за мэра Кличко
- Минобороны РФ: Два пункта временной дислокации наемников поражены в районе Краматорска
- Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине
- Балицкий: Российские военные удерживают рубежи в Запорожской области
- Российский разведчик спецназа ужаснулся украинским танкам с заваренными люками
- СМИ: Россия сформировала флот из 100 нефтяных танкеров
- А нам все равно! После введения потолка цен на российскую нефть в РФ сочувствуют европейцам
- Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков
- Сошел с рельсов в Греции поезд с бронетехникой НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru