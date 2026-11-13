Более 117 тысяч рублей взыскали с организатора концерта Канье Уэста

Мировой судья судебного участка города Москвы частично удовлетворил иск мужчины, купившего билет на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом со ссылкой на Мосгорсуд сообщает РИА Новости.

К организаторам концертов Канье Уэста подали 35 судебных исков в октябре

С иском к компании Say Agency, которая являлось организатором шоу, обратился Луговой Д.И. В его пользу суд взыскал с организации 117 855 рублей.

«Взысканы денежные средства за приобретенные билеты, неустойку, компенсацию морального вреда, сервисный сбор, штраф и почтовые расходы», - говорится в сообщении.

Ранее судебные приставы в рамках судебных разбирательств наложили арест на 115,5 тысяч рублей компании Say Agency, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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