Более 117 тысяч рублей взыскали с организатора концерта Канье Уэста

С иском к компании Say Agency, которая являлось организатором шоу, обратился Луговой Д.И. В его пользу суд взыскал с организации 117 855 рублей.

«Взысканы денежные средства за приобретенные билеты, неустойку, компенсацию морального вреда, сервисный сбор, штраф и почтовые расходы», - говорится в сообщении.

Ранее судебные приставы в рамках судебных разбирательств наложили арест на 115,5 тысяч рублей компании Say Agency, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

