Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против отказа от переговоров с Россией на фоне разногласий по ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

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«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул политик.

Шольц считает, что после завершения конфликта на Украине, в долгосрочной перспективе, возможно возобновить взаимоотношения с Россией.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что это произойдет не сейчас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияШольц
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