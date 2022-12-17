Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул политик.

Шольц считает, что после завершения конфликта на Украине, в долгосрочной перспективе, возможно возобновить взаимоотношения с Россией.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что это произойдет не сейчас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.



