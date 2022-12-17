Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против отказа от переговоров с Россией на фоне разногласий по ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул политик.
Шольц считает, что после завершения конфликта на Украине, в долгосрочной перспективе, возможно возобновить взаимоотношения с Россией.
При этом немецкий канцлер подчеркнул, что это произойдет не сейчас.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией
- СМИ: В регионах РФ предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке
- Мечтать не вредно. В России заявили об отсутствии шансов для Украины захватить Крым
- Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС
- Конгресс США заподозрили в создании угрозы национальной безопасности
- СМИ: ВС РФ получили партию новых комплексов «Пенициллин»
- В России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом за сутки
- Столтенберг предположил, что конфликт на Украине может оказаться долгим
- Зеленский: Предлагают сесть за стол переговоров с Путиным
- Мурадов назвал позицию США по Крыму «объявлением войны» РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru