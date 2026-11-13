HR-эксперт раскрыла, в каких сферах самозанятых больше всего

«Больше всего самозанятых — в сфере услуг: бьюти-индустрия, перевозки (в том числе такси), секторе HoReCa и медицине», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, количество самозанятых будет увеличиваться, поскольку у людей не растут зарплаты. Люди выбирают такой формат, в том числе для того, чтобы зарабатывать больше и компенсировать эффект от инфляции.

«Я думаю, что число самозанятых будет расти: зарплаты не растут, и люди переходят в этот формат, чтобы зарабатывать больше и компенсировать эффект от инфляции. Это тот фактор, который мы наблюдаем», — добавила эксперт.

Ранее эксперт по финансам и налоговый консультант Ольга Оболенская сказала в пресс-центре НСН, что Федеральная налоговая служба (ФНС) меняет подход: речь идет уже не о точечной работе с отдельными самозанятыми, а о взаимодействии с целыми отраслями через цифровые платформы.

