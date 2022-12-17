Во Франции раскритиковали поведение Зеленского

Французский политик лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал поведение Зеленского безответственным безумием после отказа вести мирные переговоры с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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«Это полное безумие и безответственность!» — высказался Филиппо.

Он предложил прекратить снабжение Киева оружием и финансировать киевский режим. Французский политик назвал его коррумпированным. Он считает, что киевские власти стремятся к продолжению войны.

Ранее президент Украины признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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