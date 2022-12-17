«Это полное безумие и безответственность!» — высказался Филиппо.

Он предложил прекратить снабжение Киева оружием и финансировать киевский режим. Французский политик назвал его коррумпированным. Он считает, что киевские власти стремятся к продолжению войны.

Ранее президент Украины признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI