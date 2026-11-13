Рекрутер объяснила, почему сотрудников переводят на самозанятость
Перевод сотрудников в статус самозанятых — это не только про «экономию», но и про риски для человека, сказала НСН Зулия Лоикова.
Сотрудники не всегда замечают, что схема работы отличается от полноценного трудового договора, а работодатели в сложных условиях ищут способы оптимизации, сказала в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Не всегда сами сотрудники осознают, что они работают не совсем правильно. Иногда их взаимоотношения с работодателем оформлены не должны образом. Это важно понимать, знать. Также важно просвещать как самих сотрудников, так и работодателей. Работодатели таким образом оптимизируют налоговые оплаты для себя. Часть работодателей вынуждены в момент кризиса переводить сотрудников в самозанятость. Не все сотрудники понимают, что договор между ними с работодателем должен быть трудовым. В договоре должна быть прописана постоянная трудовая функция, не какие-то разовые задания, просьбы работодателя перейти на самозанятость. В договоре должен быть прописан объем работ. Сегодня есть тенденция на перевод сотрудников на самозанятость, но она не очень массовая», — сказала собеседница НСН.
Ранее экономист, зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин сказал НСН, что ставка НДФЛ для сверхбогатых россиян не должна быть ниже 25%, им должно быть выгоднее вкладывать свои доходы в производство, нежели в личное потребление.
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