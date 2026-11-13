Нишевая история: Бразильские автозапчасти подойдут не всем
Ассортимент бразильских автозапчастей нацелен на определённые марки автомобилей, которых в России не так много, заявил НСН Александр Казаченко.
В России нет острого дефицита с автозапчастями и комплектующими, но приход новых поставщиков будет не лишним, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Ранее «Известиям» сообщили о том, что Бразилия намерена расширять экспорт промышленной продукции в нашу страну. Одним из перспективных направлений могут стать автокомпоненты, рассказали изданию в посольстве республики в Россию. Сейчас Москва и Бразилиа обсуждают варианты с учётом того, что бразильский автопром располагает крупным экспортным рынком. Только прошлом году, по статистике ООН, страна поставила автомобильных запчастей почти на $2,48 млрд. Казаченко подтвердил эту статистику, но с оговоркой на то, что это нишевая продукция.
«На самом деле нехватки запчастей в России нет. Определенные вещи поставляются под заказ, но вся «расходка» практически на каждую модель в наличии в любом количестве со сроком поставки в один день. В Бразилии много заводов, которые обслуживают Chevrolet, Cadillac и другие автомобили американского производства. Если они со своими запчастями выйдут на российский рынок, то нужно будет посмотреть какие марки они тут перекроют и какую ценовую политику изберут. Они могут занять нишу автомобилей, которые у нас ещё остались в эксплуатации – тех же Chevrolet. Но главным критерием станет качество продукции», - подчеркнул Казаченко.
Говоря о том, откуда сегодня поступают запчасти для иномарок, собеседник НСН отметил, что более половины поставок идет из Китая – 60%. Турция и Объединённые Арабские Эмираты занимают по 15% каждый. А оставшиеся 10% запасных частей приходят на российский рынок из Европы и Америки транзитом через Сербию и Македонию.
Ранее основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев рассказал в пресс-центре НСН, что автовладельцы стали внимательнее относиться к бюджету на содержание машины и тщательнее выбирают сервисы, где можно получить предсказуемый результат.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нишевая история: Бразильские автозапчасти подойдут не всем
- HR-эксперт раскрыла, в каких сферах самозанятых больше всего
- Песков: Россия не планирует менять состав делегации для переговоров по Украине
- Рекрутер объяснила, почему сотрудников переводят на самозанятость
- Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой
- Более 117 тысяч рублей взыскали с организатора концерта Канье Уэста
- ФНС меняет подход: Легализация самозанятых таксистов принесла 30 млрд рублей
- «Маяковский в стиле ска!»: Алиса Вокс раскрыла секреты новых коллабораций
- «Никакой закономерности»: Герман-младший о «бриллиантовой бабочке» для «Августа»
- Экс-посол объяснил сокращение военных расходов в Японии