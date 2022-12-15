СМИ: ЕС и НАТО хотят официально призвать РФ покинуть Украину
Европейский союз и НАТО собираются официально призвать Москву покинуть Украину, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ и заявления дипломатов.
По данным издания, ЕС и Североатлантический альянс готовятся опубликовать заявление, в котором содержится соответствующий призыв к России. Также в документе они выразят свою поддержку независимости бывшей советской республики. Отмечается, что публикация документа задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром.
Цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира. Желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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