Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой
Бывшего главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что вместе с Хуангом для дачи показаний в Палату представителей был вызван министр торговли Говард Лютник. В закрытом заседании примут участие представители комитетов по разведке и иностранным делам, а также специального комитета по Китаю.
«Недавние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность в связи с нашей национальной безопасностью и защитой конфиденциальных технологий», — указал сенатор-республиканец Тим Скотт.
Хуанг должен явиться в Конгресс 3 декабря по собственной воле. В противном случае его вызовут повесткой.
Ранее Хуанг покинул посты президента и генерального директора Nvidia на фоне вскрывшейся информации о его внебрачных связях, в том числе с Алисой Хуанг, которую разведка США подозревает в связях с КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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