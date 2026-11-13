Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой

Отмечается, что вместе с Хуангом для дачи показаний в Палату представителей был вызван министр торговли Говард Лютник. В закрытом заседании примут участие представители комитетов по разведке и иностранным делам, а также специального комитета по Китаю.

«Недавние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность в связи с нашей национальной безопасностью и защитой конфиденциальных технологий», — указал сенатор-республиканец Тим Скотт.

Хуанг должен явиться в Конгресс 3 декабря по собственной воле. В противном случае его вызовут повесткой.

Ранее Хуанг покинул посты президента и генерального директора Nvidia на фоне вскрывшейся информации о его внебрачных связях, в том числе с Алисой Хуанг, которую разведка США подозревает в связях с КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».