«Помимо работы с субъектами бизнеса, налоговая инспекция научилась работать с целой отраслью. Об этом говорит успешный эксперимент по обелению целой отрасли такси. По данным налоговой инспекции, у нас сейчас обелено (легализовано) 90% этой отрасли. Количество легально оформленных водителей с 14% с момента начала эксперимента выросло до 80%. Работа идет не прицельно с каждым самозанятым, а непосредственно с платформой (агрегатором), которая привлекает этих самозанятых. Платформа сама рассчитывает и уплачивает налоги за самозанятых водителей. По данным "Яндекс Такси", за 2025 год в бюджет было перечислено 30 миллиардов рублей. Это именно тот налог, который платформа удержала у самозанятых водителей», — сказала собеседница НСН.

Федеральная налоговая служба тестирует скоринговую модель, которая должна автоматически выявлять случаи сокрытия доходов — в частности, через неправомерное аннулирование чеков в приложении «Мой налог». Система анализирует частоту таких отмен, а также фиксирует случаи аннулирования со стороны банков и цифровых платформ.

Первые итоги уже есть: за девять месяцев 2026 года к ответственности привлекли около трех тысяч самозанятых, общая сумма штрафов составила порядка 300 миллионов рублей. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 20% от суммы сокрытого дохода, за повторное — 100%.

Ранее экономист, зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин сказал НСН, что ставка НДФЛ для сверхбогатых россиян не должна быть ниже 25%, им должно быть выгоднее вкладывать свои доходы в производство, нежели в личное потребление.

