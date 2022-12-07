Лавров: Россия готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине
Москва готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», сообщает «Интерфакс».
По словам министра, у российской стороны не было недостатка в доброй воле.
«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — подчеркнул Лавров.
Он также отметил, что все инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине нелегитимны. Лавров пояснил, что согласно уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности.
Министр также рассказал, что на Западе по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя».
«Кто-то это говорит в лоб, кто-то не в лоб», - добавил Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- «Новые люди» прокомментировали сообщения о выдвижении Кудрина в президенты
- Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
- ЕС подал иск на действия Китая в ВТО
- Путин 8 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
- Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России
- Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»
- Лавров: Россия готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине
- Arton Capital: паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире
- В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус
- Пригожин пообещал проверить информацию о принадлежности ростовского стрелка к ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru