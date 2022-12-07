Лавров: Россия готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что все инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине нелегитимны. Лавров пояснил, что согласно уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности.

Министр также рассказал, что на Западе по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя».

«Кто-то это говорит в лоб, кто-то не в лоб», - добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

