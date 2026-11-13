Песков: Россия не планирует менять состав делегации для переговоров по Украине

По его словам, каких-либо предпосылок для изменения состава переговорщиков в настоящее время нет, однако глава государства Владимир Путин может принять решение о его расширении, пишет RT.

«Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении этого состава», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ, указал, что Москва будет удовлетворена переговорами только после достижения победы и подписания соглашения на её условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

