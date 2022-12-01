Экс-глава ЦРУ: Кризис на Украине закончится переговорами
Украинский кризис завершится путем переговоров, считает бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Об этом эксперт рассказал в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel.
Издание отмечает, что Петреус скептически относится к заявлениям о необходимости победы Киева любой ценой.
«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни [президент России] Владимир Путин, ни [президент Украины] Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — указал экс-глава ЦРУ.
По словам Петреуса, лидеры западных стран будут работать с Киевом и Москвой над созданием и реализацией решения, когда «время придет», пишет РИА ФАН.
Кроме того, бывший глава ЦРУ отметил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь. Также Петреус пригрозил РФ продолжением экономического давления.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направляют оружие Украине, чтобы Киев смог начать переговорный процесс с Москвой с позиции силы, сообщает телеканал «360».
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