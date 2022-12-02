«Смешно и неприятно»: Запад призывает Москву к переговорам, снабжая Киев оружием

В ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.

На громкое заявление быстро отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который отметил, что смысла симметрично отвечать на заявление властей Украины о необходимости «уничтожить Россию» нет, но нужно «просто уничтожать» того, кто так сказал.

«Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заключил он.

Несмотря на подобную риторику представителей двух стран, в общественном поле все чаще говорят о возможных переговорах между Киевом и Москвой.