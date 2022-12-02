«Смешно и неприятно»: Запад призывает Москву к переговорам, снабжая Киев оружием
Пока на Украине призывают «уничтожить» Россию, западные страны во главе с США заявляют о готовности способствовать переговорам. Москва к подобным заявлениям относится скептически.
В ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.
На громкое заявление быстро отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который отметил, что смысла симметрично отвечать на заявление властей Украины о необходимости «уничтожить Россию» нет, но нужно «просто уничтожать» того, кто так сказал.
«Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заключил он.
Несмотря на подобную риторику представителей двух стран, в общественном поле все чаще говорят о возможных переговорах между Киевом и Москвой.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в адрес России звучат обвинения, что она якобы просит о переговорах, чтобы «собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции».
«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», - подчеркнул Лавров.
При этом Москва и Киев по очереди обвиняют друг друга в «неготовности» к переговорам. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Киева готовности обсуждать озвученные Россией требования для завершения специальной военной операции.
Зеленский же называет свои условия для возобновления переговоров, в числе которых «восстановление территориальной целостности», уважение к Уставу ООН, возмещение Украине всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что «вторжение» не повторится. В Москве подобные условия сочли неприемлемыми.
Примечательно, что ранее господин Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Но кажется, что больше всего о «мире» говорят за пределами России и Украины. Накануне президент США Джо Байден не исключил возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.
А госсекретарь США Энтони Блинкен при этом считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине – это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.
Европейские лидеры также призывают Москву к переговорам. Президент Франции Эммануэль Макрон чаще других выражает надежду на возвращение к переговорам. При этом накануне он заявил, что Париж продолжит вместе с Вашингтоном поддерживать Киев, оказывая военную помощь.
Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что жителям западных государств приходится платить высокую цену за поддержку Украины в возникшем конфликте. При этом он отметил, нужно «поддерживать и увеличивать» поддержку Киева
На Украине все реже благодарят за «помощь», все чаще просят увеличить суммы. В России же к подобной риторике Запада, который призывает к миру, но продолжает поставлять Украине оружие, относятся с недоумением.
При этом разногласия между Киевом и союзниками случаются не только из-за денег. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем обращении с призывом создать специальную структуру для управления замороженными активами России озвучила неутешительные цифры потерь ВСУ.
Она упомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих и 20 тысячах погибших среди мирного населения с момента начала спецоперации РФ, что, по оценкам экспертов, вызвало негодование в Вашингтоне и Киеве. Видео быстро пропало из Twitter, а ролик перезалили без упоминания о военных потерях.
Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тыс. человек. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии – более ста тысяч человек из двухсот.
«Потери украинской армии составили 61 тысячу убитыми и 49 тысяч ранеными», - сказал он.
По словам Шойгу, число погибших с российской стороны в ходе специальной военной операции на Украине составляет 5 937 человек.
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