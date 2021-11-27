В Германии рассказали, что «Северный поток-2» может начать работать без сертификации
Газопровод «Северный поток-2» при определенных условиях может начать работать до завершения процесса сертификации. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Собеседники издания напомнили о примерах в прошлом, когда газопроводы вводились в эксплуатацию до сертификации. В частности, так произошло с проектами NEL и EGL 401. По данным Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNA), в таком случае штраф составляет не более 1 млн евро.
«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро», — отмечается в материале.
Handelsblatt считает, что с учетом высоких цен на газ такой сценарий может показаться оператору «заманчивым». Кроме того, благодаря запуску «Северного потока-2» компания «Газпром» «сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину».
Вместе с тем издание подчеркивает, что предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским трубопроводом.
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