Ввод «Северного потока - 2» откладывается на шесть месяцев
29 ноября 202114:11
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается ещё на полгода, сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru