Ввод «Северного потока - 2» откладывается на шесть месяцев

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается ещё на полгода, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГерманияПосолГазопроводСеверный Поток-2
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