«Нафтогаз» заявил, что Россия не хочет продлевать контракт по транзиту газа

Россия не хочет вести переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По его словам, с Россией на данный момент нет официальных переговоров. Украина, США и Германия хотели бы продление транзита газа, но РФ не хочет начинать обсуждения.