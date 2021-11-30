«Нафтогаз» заявил, что Россия не хочет продлевать контракт по транзиту газа
Россия не хочет вести переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко.
По его словам, с Россией на данный момент нет официальных переговоров. Украина, США и Германия хотели бы продление транзита газа, но РФ не хочет начинать обсуждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос продления транзита газа через Украину после 2024 года имеет исключительно характер экономической целесообразности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru