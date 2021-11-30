«Газпрому» не нужно: Украину отправили на аукцион вместо контракта на транзит газа
Аналитик Игорь Юшков считает, что Украина специально жалуется Европе и США на отказ «Газпрома» от переговоров по газу, чтобы закрыть «Северный поток-2».
В условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта по транзиту газа после 2024 года. Юшков подтвердил, что украинская сторона также не начинала никакие переговоры.
«По сути, сама Украина должна идти к «Газпрому» и предлагать переговоры, потому что она в этом заинтересована. «Газпром» ни при каком сценарии не должен сам приходить на переговоры. Но до окончания контракта еще далеко – он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому переговоры в принципе еще вести рано», - рассказал он.
При этом аналитик считает, что за три года многое может поменяться.
«В том числе потребление газа в Европе. То есть непонятно, сколько европейцы будут потреблять, и, соответственно, неизвестно, сколько нужно будет качать. Поэтому, может быть, и без Украины все обойдутся. «Газпром» не идет (на переговоры - прим. НСН), и, скорее всего, не пойдет добровольно, потому что когда закончится контракт, для продолжения транзита надо будет заключать долгосрочный договор. Если украинцы перешли на европейскую систему транзита, как они заявляют, то это значит, что после окончания контракта они будут обязаны устраивать аукционы по прокачке газа на определенный период. И если «Газпрому» понадобится, он придет на этот аукцион и возьмет столько мощностей на прокачку, сколько ему надо. То есть долгосрочный договор вообще не нужен», - рассказал Юшков.
Он считает, что подобные заявления Украины «делаются для сторонних наблюдателей».
«Для европейцев и американцев. Типа: "Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать «Северный поток-2»". Я сомневаюсь, что долгосрочный договор «Газпрома» на транзит газа через Украину сохранится после 2024 года. Скорее всего, он постарается избежать долгосрочного договора и будет настаивать на краткосрочных соглашениях. То есть зимой «Газпром» будет качать, а летом нет», - заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
- Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде
- СМИ: В Японии зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон»
- Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов
- Москва в последний день осени побила сразу два климатических рекорда
- Минсельхоз хочет ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
- В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации
- Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная»
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
- Казахстан ограничит въезд для иностранцев из-за штамма «омикрон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru