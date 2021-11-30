«Газпрому» не нужно: Украину отправили на аукцион вместо контракта на транзит газа

В условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта по транзиту газа после 2024 года. Юшков подтвердил, что украинская сторона также не начинала никакие переговоры.

«По сути, сама Украина должна идти к «Газпрому» и предлагать переговоры, потому что она в этом заинтересована. «Газпром» ни при каком сценарии не должен сам приходить на переговоры. Но до окончания контракта еще далеко – он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому переговоры в принципе еще вести рано», - рассказал он.