В Германии назвали «Северный поток-2» стратегическим проектом
Сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек раскритиковал газопровод «Северный поток-2», назвав его не коммерческим, а стратегическим проектом. Об этом политик заявил в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.
«"Северный поток-2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — считает Хабек.
После парламентских выборов в ФРГ «Зеленые», выступающие против «Северного потока-2», получили возможность занять ряд мест в правительстве. Хабек может возглавить министерство экономики, пишет «Свободная пресса». Коллега политика Анналена Бербок, как ожидается, станет министром иностранных дел.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа, пишет РИА ФАН.
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