В Германии назвали «Северный поток-2» стратегическим проектом

«"Северный поток-2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — считает Хабек.

После парламентских выборов в ФРГ «Зеленые», выступающие против «Северного потока-2», получили возможность занять ряд мест в правительстве. Хабек может возглавить министерство экономики, пишет «Свободная пресса». Коллега политика Анналена Бербок, как ожидается, станет министром иностранных дел.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа, пишет РИА ФАН.

