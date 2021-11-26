Зеленский назвал проект «Северный поток - 2» «большой трагедией» для Украины

В ходе пресс-конференции украинский лидер назвал газопровод «большой трагедией» для страны, и отметил, что в случае его запуска западные партнёры должны сдержать свои обещания в вопросе энергетической безопасности Украины.

«Даже если «Северный поток - 2» будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено», - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа после 2024 года.

