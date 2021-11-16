И холодно, и жарко: Украина подсчитывает убытки от «Северного потока-2»
Аналитики утверждают, что из-за «Северного потока-2» Украину волнует ее положение на мировой политической арене, а не финансовые потери, которые они при этом все равно понесет.
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что после запуска нового российского газопровода Северный поток-2 ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. При этом показатели ВВП в стране, по его словам, сократятся на 1,5%. Он считает, что ввод в эксплуатацию газопровода – это «российская угроза».
Потери Украине предрекал ещё экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи главой исполкома Национального совета реформ Украины. Он пророчил, что после запуска трубопровода «Северный поток — 2» Украине придется начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, «зеленый» водород.
Впрочем, два миллиарда в год - это далеко не самая пессимистичная оценка: в марте 2021 года называлась другая сумма.
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - рассказал тогда бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Чтобы избежать предполагаемых убытков, в Киеве даже предлагали обратиться в ЕС для их «компенсации». Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин беседе с НСН назвал эту идею «тупиковой». По его словам, «такими вещами занимаются субъекты хозяйствования, и это не политические договоренности».
«Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью», - считает он.
На днях бывший президент страны Петр Порошенко попросил об остановке сертификации оператора проекта по газопроводу, мотивируя просьбу ситуацией в Донбассе. Его возмутил тот факт, что президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса.
«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», - уверен он.
При этом в Берлине, в котором должны подтвердить начало работы газопровода, не видят никаких препятствий для его запуска. Но, когда именно заработает «Северный поток - 2», всё ещё не ясно. Так, в аналитическом агентстве Bloomberg считают, что его запуск может затянуться до 8 мая.
При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что труба, скорее всего, будет введена в эксплуатацию в январе, и лишь в крайнем случае в мае следующего года.
«Речь идет не о том, что России понадобится несколько месяцев. Россия как раз со своей стороны все сделала и даже уже газом заполнила газопровод. Фактически он готов к эксплуатации хоть сегодня. Здесь суть в том, что европейская бюрократия может затянуть вопросы выдачи необходимых лицензий и сертификатов. Но уже сейчас понятно, что все идет гораздо быстрее. Немецкий регулятор уже написал свое заключение и передал его в Еврокомиссию. Вряд ли этот процесс затянется до мая, но в любом случае мяч на стороне Евросоюза», - заметил он.
При этом есть мнения, что возможна даже заморозка проекта.
«Россия готова платить наиболее высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие свои интересы. Политики в Берлине это понимают, поэтому новые власти могут пойти на заморозку проекта назло Москве, ради Киева и ради самой Германии», - заявил немецкий обозреватель Штефан Корнелиус.
Однако проволочки в вопросе сертификации и запуска «Северного потока-2» - не в интересах самой Германии и Европы в целом: на фоне нехватки газа перед началом отопительного сезона цены на голубое топливо поднимались выше $2 тысяч за тысячу кубометров. Пока они опустились ниже тысячи долларов, но любые задержки с поставками газа грозят новым ценовым скачком.
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