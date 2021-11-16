И холодно, и жарко: Украина подсчитывает убытки от «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что после запуска нового российского газопровода Северный поток-2 ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. При этом показатели ВВП в стране, по его словам, сократятся на 1,5%. Он считает, что ввод в эксплуатацию газопровода – это «российская угроза».

Потери Украине предрекал ещё экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи главой исполкома Национального совета реформ Украины. Он пророчил, что после запуска трубопровода «Северный поток — 2» Украине придется начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, «зеленый» водород.

Впрочем, два миллиарда в год - это далеко не самая пессимистичная оценка: в марте 2021 года называлась другая сумма.

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - рассказал тогда бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».