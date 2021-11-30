Трагедия или комедия? Жалобы Украины на «Газпром» назвали показухой
Украина не дождется «намеков» на переговоры о новом газовом контракте, потому что в 2025 году «Газпром» сможет обойтись и без нее, сказал НСН Игорь Юшков.
Накануне наступления зимы Украина начала публично жаловаться на нежелание России продлевать контракт по транзиту газа через эту страну после 2024 года.
Соответствующее заявление главы «Нафтогаза» Украины» Юрия Витренко распространило агентство Reuters. При этом Витренко не забыл упомянуть в этом контексте и «Северный поток», который президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал «большой трагедией» для его страны.
«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией – прим. НСН). Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — цитирует Витренко РБК.
По его словам, если контракт «Газпрома» с Украиной не будет продлен, то газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» усилят контроль России над поставками газа в Европу.
При этом глава «Нафтогаза» и западные СМИ забывают, что «Северный поток» заработает не позже весны 2022 года и далеко не факт, что «Газпрому» будет нужен долгосрочный контракт с Украиной в 2025 году.
ИГРА НА ПУБЛИКУ И СУЕТА
«До окончания контракта еще далеко – он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому переговоры в принципе еще вести рано. (…) Непонятно, сколько европейцы будут потреблять (через три года – прим. НСН), и, соответственно, неизвестно, сколько нужно будет качать. Поэтому, может быть, и без Украины все обойдутся», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, подобные заявления делаются для «сторонних наблюдателей»
«Для европейцев и американцев. Типа: "Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать «Северный поток-2», - пояснил Юшков, высказав мнение, что «Газпрому» после 2024 года будет достаточно и краткосрочного транзитного договора: «зимой будет качать, а летом нет».
В конце октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уже заявлял, что Киев предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. По его утверждению, «Газпром» не отвечал на это предложение.
«Сейчас за окном 2021 год, а они хотят договор на 2025 год. Вообще не видно поводов для того, чтобы сейчас по этому поводу суетиться. Времени еще много, какая будет обстановка к 2024-25 году непонятно. Мы живем в быстро меняющемся мире, поэтому договариваться сейчас с этой властью, которая абсолютно не способна соблюдать взятые на себя обязательства, нет никакого смысла. Тем более, после 2024 года, скорее всего, у власти будут другие люди, которые, возможно, будут более способны к трезвомыслию. Поэтому позиция «Газпрома» абсолютно понятна», - говорил тогда «Радиоточке НСН» украинский политолог Александр Дудчак.
ЗАМЕРЗАЮЩИЙ ФОНТАН
В конце сентября замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач говорил НСН, что Украина не хочет лишаться статуса транзитера-монополиста и своими «газовыми истериками» раздражает уже не только Россию, но и Европу с Америкой.
«При этом они (Украина – прим. НСН) уже не чувствуют конъюнктуру, когда нужно немножко притушить фонтан, и делают это не совсем по отмашке, вызывая (в США – прим. НСН) раздражение», - отмечал Гривач.
Между тем, Россия до конца 2024 года выполняет действующий контракт с Украиной, так что замерзнуть зимой наши соседи не должны.
«На сегодняшний день действует контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» на прокачку 40 миллиардов кубов газа в год. Это довольно жесткий контракт для «Газпрома», и он заканчивается в 2024 году. С января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине», - объяснял «Радиоточке НСН» Игорь Юшков.
В середине ноября Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это решение не политизировано.
Газопровод «Северный поток-2» будет запущен зимой, скорее всего в январе, а 8 мая является крайним сроком, когда по нему вынесут решение, объяснял НСН Игорь Юшков.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил «Радиоточке НСН», что сертификация и запуск газопровода «Северный поток—2» могут затянуться до весны, однако ускорить этот процесс может холодная зима.
По его словам, момент истины настанет в январе-феврале, когда в Европе поймут, надо ли им спешить с запуском газопровода или это «не горит».
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