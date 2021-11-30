Трагедия или комедия? Жалобы Украины на «Газпром» назвали показухой

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«До окончания контракта еще далеко – он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому переговоры в принципе еще вести рано. (…) Непонятно, сколько европейцы будут потреблять (через три года – прим. НСН), и, соответственно, неизвестно, сколько нужно будет качать. Поэтому, может быть, и без Украины все обойдутся», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, подобные заявления делаются для «сторонних наблюдателей»

«Для европейцев и американцев. Типа: "Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать «Северный поток-2», - пояснил Юшков, высказав мнение, что «Газпрому» после 2024 года будет достаточно и краткосрочного транзитного договора: «зимой будет качать, а летом нет».

В конце октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уже заявлял, что Киев предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. По его утверждению, «Газпром» не отвечал на это предложение.

«Сейчас за окном 2021 год, а они хотят договор на 2025 год. Вообще не видно поводов для того, чтобы сейчас по этому поводу суетиться. Времени еще много, какая будет обстановка к 2024-25 году непонятно. Мы живем в быстро меняющемся мире, поэтому договариваться сейчас с этой властью, которая абсолютно не способна соблюдать взятые на себя обязательства, нет никакого смысла. Тем более, после 2024 года, скорее всего, у власти будут другие люди, которые, возможно, будут более способны к трезвомыслию. Поэтому позиция «Газпрома» абсолютно понятна», - говорил тогда «Радиоточке НСН» украинский политолог Александр Дудчак.