В Германии объяснили, почему Blue Ship избежал санкций по «Северному потоку-2»

«Все эти американские санкции чисто символические, это тактика. Часть Конгресса требует жестких санкций против «Северного потока-2» в целом, невзирая на то, коснутся они российских или европейских компаний. Байден же настаивает на том, чтобы не трогали европейские компании. Он дал слово, что немецкие фирмы не будут затронуты. Немцы с американцами договорились, что будут защищать Украину, если это нужно, но зато их компании не будут подвержены санкциям. Пока Байден так и делает», - сказал Рар.

При этом он высказал мнение, что санкции США против российских компаний и кораблей уже бессмысленны.

«Он (Байден - прим. НСН) должен какие-то санкции вводить, потому что этого требует Конгресс, но фактически впустую. Санкции против российских компаний или российского судоходства? Эти корабли уже не нужны, они все выстроили. А вот по немецким компаниям, по страховщикам, по европейским институтам, которые будут отвечать за то, чтобы «Северный поток-2» заработал, я думаю, американцы санкций вводить не будут», - прогнозирует политолог.

Рар также допустил, что лояльность США в отношении Blue Ship может быть связана с приостановкой Германией сертификации «Северного потока-2».

«Сертификацию приостановило не правительство и не власти, это юридическое решение и не такой уж страшный казус. Но американцы, увидев, что идет торможение, могли решить, что давайте теперь европейцев тем более трогать не будем, а ударяем только по российским. Весьма возможно, что такой психологический фактор в Америке имеет место», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria Ltd и принадлежащего ей судна Marlin не являются чем-то неожиданным.