В Германии объяснили, почему Blue Ship избежал санкций по «Северному потоку-2»
Приостановка Германией сертификации газопровода могла стать психологическим фактором, повлиявшим на отказ США от санкций против европейцев, сказал НСН Александр Рар.
Вывод из-под американских санкций судна Blue Ship, работавшего на строительстве «Северного потока-2», связан с прежними договоренностями Вашингтона и Берлина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее власти США расширили санкционный список против газопровода, добавив туда судно Marlin, задействованное в строительстве «Северного потока-2». Еще одно упомянутое американцами судно - Blue Ship, связанное с властями ФРГ, - избежало санкций.
«Все эти американские санкции чисто символические, это тактика. Часть Конгресса требует жестких санкций против «Северного потока-2» в целом, невзирая на то, коснутся они российских или европейских компаний. Байден же настаивает на том, чтобы не трогали европейские компании. Он дал слово, что немецкие фирмы не будут затронуты. Немцы с американцами договорились, что будут защищать Украину, если это нужно, но зато их компании не будут подвержены санкциям. Пока Байден так и делает», - сказал Рар.
При этом он высказал мнение, что санкции США против российских компаний и кораблей уже бессмысленны.
«Он (Байден - прим. НСН) должен какие-то санкции вводить, потому что этого требует Конгресс, но фактически впустую. Санкции против российских компаний или российского судоходства? Эти корабли уже не нужны, они все выстроили. А вот по немецким компаниям, по страховщикам, по европейским институтам, которые будут отвечать за то, чтобы «Северный поток-2» заработал, я думаю, американцы санкций вводить не будут», - прогнозирует политолог.
Рар также допустил, что лояльность США в отношении Blue Ship может быть связана с приостановкой Германией сертификации «Северного потока-2».
«Сертификацию приостановило не правительство и не власти, это юридическое решение и не такой уж страшный казус. Но американцы, увидев, что идет торможение, могли решить, что давайте теперь европейцев тем более трогать не будем, а ударяем только по российским. Весьма возможно, что такой психологический фактор в Америке имеет место», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria Ltd и принадлежащего ей судна Marlin не являются чем-то неожиданным.
«То, что суда, участвовавшие в строительстве «Северного потока-2», подлежат подобному наказанию, было известно давно. Последнее решение Госдепартамента – это просто констатация факта: они участвовали, соответственно, подлежат ограничениям. Они были к этому готовы и, по сути, являлись частью расстрельной команды. Было понятно, что риски попасть под санкции для них максимальные», - указал Пикин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что приостановка Германией процесса сертификации газопровода «Северный поток-2» не является политизированным решением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов
- «Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году
- Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева
- В московском «Манеже» откроется выставка к 60-летию Цоя
- Собянин расширил меры поддержки столичной промышленности
- Суд взыскал с «Первого канала» миллион рублей в пользу Юрия Лозы
- Более 50% пожилых жителей Петербурга сделали прививку от коронавируса
- Патрушев озвучил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
- ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Казани
- Блогер Хованский отказался от сделки со следствием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru