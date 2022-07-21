«Самое время начинать»: Приднестровье предупредило о риске войны с Молдавией

«Если РМ (Республика Молдова – прим. НСН) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», - сказал Игнатьев в интервью РИА Новости.

По его словам, миротворческая миссия из российских и приднестровских сил является «единственным эффективным средством», способным обеспечить мир и «физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья», включающего более 220 тысяч граждан России.

Также Игнатьев выразил опасения, что молдавские власти могут провести демарш по случаю 30-летия миротворческой операции в ПМР.

«Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как «юбилей со слезами на глазах». Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции», — добавил он.