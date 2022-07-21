«Самое время начинать»: Приднестровье предупредило о риске войны с Молдавией
НАТО, Румыния и Украина настроены помочь Молдавии в решении проблемы Приднестровья. Россия вряд ли сможет напрямую помочь непризнанной республике, предупреждают эксперты.
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев 21 июля заявил, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям.
«Если РМ (Республика Молдова – прим. НСН) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», - сказал Игнатьев в интервью РИА Новости.
По его словам, миротворческая миссия из российских и приднестровских сил является «единственным эффективным средством», способным обеспечить мир и «физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья», включающего более 220 тысяч граждан России.
Также Игнатьев выразил опасения, что молдавские власти могут провести демарш по случаю 30-летия миротворческой операции в ПМР.
«Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как «юбилей со слезами на глазах». Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции», — добавил он.
Так, на сегодняшний день мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
При этом конфликт между Приднестровьем и Молдавией не обходит стороной и НАТО. Как заявляла глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph, Великобритания и другие страны альянса обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы «угрозы вторжения» со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель.
В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы. А лидер Приднестровья Вадим Красносельский отмечал, что милитаризация обычно заканчивается войной.
«То, что оружие завозится или будет завезено в Молдову, это настораживает. Милитаризация заканчивается войной, это правило. Это просто правило, понимаете? Это аксиома», - говорил он в эфире телеканала «Россия 24».
Тем временем со стороны Украины также звучат громкие заявления относительно приднестровского конфликта. Так, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял о готовности Киева взять под контроль ПМР, если Кишинев направит соответствующую просьбу.
«Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. Сил для этого у вооруженных сил Украины достаточно», - сказал он в ходе одного из стримов и подчеркнул, что официальное обращение Молдавии необходимо, поскольку это ее территория.
При этом МВД ПМР еще в апреле сообщало об обстрелах со стороны Украины. Было обстреляно приднестровское село Колбасна, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Кроме того, в небе над селом были замечены несколько дронов, запущенных, по версии МВД, с территории Украины.
На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявлял, что Румыния и Украина готовятся к «зачистке» Приднестровья, где находится российская группа войск и крупный склад оружия в Колбасне. Однако военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг такое развитие событий и отметил, что война может завязаться только между Приднестровьем и Молдавией.
«Если молдаване готовились решить проблему силой, то с их точки зрения сейчас самое время начинать. Может ли Молдавия так сделать? Да, может. Можем ли мы этому помешать? Нет, не можем. При этом Приднестровье может рассчитывать только на себя, потому что у России вся коммуникация с ним через Украину. Война может закончиться тем, что Приднестровье будет ликвидировано», - говорил Норин.
Непризнанная республика граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, ее целью заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев назвал установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.
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