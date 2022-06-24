Лавров заявил, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на членство в Евросоюзе (ЕС) не создает риски для России, сообщает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку он напомнил, что ЕС не является военно-политическим блоком.
«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков», - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС - это «внутренние европейские дела», сообщает RT. По его словам, главное, чтобы такие процессы не приносили проблем России.
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