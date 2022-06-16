Президент Молдавии: диалог с Россией сведен к минимуму
16 июня 202223:40
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что дипломатический диалог республики с Россией на данный момент сведен к минимуму. Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV-8, передает ТАСС.
Санду добавила, что общение России и Молдавии происходит на уровне послов лишь с целью передачи определенных посланий властей.
По словам молдавского лидера, экономические контакты между двумя странами также ограничены из-за проблем с доставкой товаров через территорию Украины.
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16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru