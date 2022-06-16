Президент Молдавии: диалог с Россией сведен к минимуму

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что дипломатический диалог республики с Россией на данный момент сведен к минимуму. Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV-8, передает ТАСС.

Жену экс-президента Молдавии обвинили в незаконном обогащении на €1 млн

Санду добавила, что общение России и Молдавии происходит на уровне послов лишь с целью передачи определенных посланий властей.

По словам молдавского лидера, экономические контакты между двумя странами также ограничены из-за проблем с доставкой товаров через территорию Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры