В Приднестровье сообщили о стрельбе в селе с крупнейшим в Европе складом боеприпасов

Выстрелы были зафиксированы со стороны Украины в направлении села Колбасна в Приднестровье, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

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По данным ведомства, инцидент произошел 27 апреля в 8:45. Позже стало известно, что в ночь на среду над селом были замечены несколько дронов, запущенных их Украины.

«Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — подчеркнули в МВД ПМР.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов: в понедельник и вторник атакам подверглись здание министерства госбезопасности республики, вышки связи в районе населенного пункта Маяк и военный аэродром близ Тирасполя. В ПМР ввели красный уровень террористической опасности, отменили парад 9 мая и перевели школьников на дистант, пишет «Свободная пресса». По словам главы республики Вадима Красносельского, к террористическим атакам причастна Украина, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПриднестровье
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