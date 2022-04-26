«Самое время начинать»: Приднестровью предрекли поражение в войне с Молдавией
Для молдаван сейчас самое лучшее время для наступления, заявил в эфире НСН военный историк Евгений Норин.
Молдавия в ближайшее время может вступить в войну с Приднестровьем, в этом случае Россия никак не сможет помочь непризнанной республике, и она потерпит поражение, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Румыния и Украина готовятся к «зачистке» Приднестровья, где находится российская группа войск и крупный склад орудия в Колбасне. Евгений Норин отверг такое развитие событий и отметил, что война может завязаться только между Приднестровьем и Молдавией.
«В Приднестровье кризис тянется с начала 90-х. Я бы не сказал, что это что-то нереалистичное. Если молдаване готовились решить проблему силой, то с их точки зрения сейчас самое время начинать. Может ли Молдавия так сделать? Да, может. Можем ли мы этому помешать? Нет, не можем. При этом Приднестровье может рассчитывать только на себя, потому что у России вся коммуникация с ним через Украину. Война может закончиться тем, что Приднестровье будет ликвидировано», - сказал Норин.
При этом военный историк отметил, что интересы Украины и Румынии на территории Приднестровья крайне сомнительны.
«Для Украины атаковать Приднестровье, чтобы захватить боеприпасы… Мне кажется, это спорная идея. Молдавия может это сделать, потому что у нее есть интерес. Но Украина ничего ценного для себя там не найдет. У Румынии также нет никакого серьезного интереса, разве что дополнительно укрепить отношения с Молдавией. В остальном Приднестровье для Румынии не имеет никакого стратегического значения», - резюмировал Норин.
Накануне в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Позже выяснилось, что здание обстреляли из ручных противотанковых гранатометов. Как заявили в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, целью взрывов было создание предлогов для обострения ситуации в Приднестровье.
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