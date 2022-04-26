«Самое время начинать»: Приднестровью предрекли поражение в войне с Молдавией

Накануне экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Румыния и Украина готовятся к «зачистке» Приднестровья, где находится российская группа войск и крупный склад орудия в Колбасне. Евгений Норин отверг такое развитие событий и отметил, что война может завязаться только между Приднестровьем и Молдавией.

«В Приднестровье кризис тянется с начала 90-х. Я бы не сказал, что это что-то нереалистичное. Если молдаване готовились решить проблему силой, то с их точки зрения сейчас самое время начинать. Может ли Молдавия так сделать? Да, может. Можем ли мы этому помешать? Нет, не можем. При этом Приднестровье может рассчитывать только на себя, потому что у России вся коммуникация с ним через Украину. Война может закончиться тем, что Приднестровье будет ликвидировано», - сказал Норин.