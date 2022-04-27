Советник Зеленского заявил о готовности ВСУ захватить Приднестровье по запросу Молдавии
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева взять под контроль непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, если Кишинёв направит соответствующую просьбу.
"Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. «Сил для этого у вооружённых сил Украины достаточно», - заявил советник Владимира Зеленского в ходе одного из стримов. Арестович подчеркнул, что официальное обращение Молдавии необходимо, поскольку это её территория.
Ситуация в Приднестровье обострилась на этой неделе. В понедельник, 25 апреля в Тирасполе из гранатомета было обстреляно здание Министерства госбезопасности. Во вторник, 26 апреля в населённом пункте Маяк рядом с радиотелецентром прогремело два взрыва, выведены из строя антенны, которые ретранслировали российское радио. После власти также сообщили об обстреле воинской части в селе Парканы.
Правительство Приднестровья считает три эти случая террористическими актами и объявило красный уровень террористической угрозы. В Кишиневе связывают эти происшествия с противостоянием между разными силами внутри самой непризнанной республики. По оценке президента Молдавии Майи Санду, организаторы этих вылазок стремятся дестабилизировать обстановку в регионе.
Уже сегодня МВД Приднестровья сообщило об обстреле со стороны Украины села Колбасна, где расположен один из крупнейших в Европе складов боеприпасов. Минувшей ночью в небе над населённым пунктом было замечено несколько беспилотных летательных аппаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru