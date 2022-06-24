В Молдавии заявили, что не владеют информацией о планируемой РФ атаке на страну

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не владеет информацией о планируемой атаке РФ на страну в скором времени. Об этом она заявила в эфире местного телевидения.

По словам президента, по имеющейся у властей информации, страна находится в безопасности. При этом она отметила, что не знает, как ситуация изменится через полгода.



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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Молдавия
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