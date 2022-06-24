В Молдавии заявили, что не владеют информацией о планируемой РФ атаке на страну
24 июня 202223:33
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не владеет информацией о планируемой атаке РФ на страну в скором времени. Об этом она заявила в эфире местного телевидения.
По словам президента, по имеющейся у властей информации, страна находится в безопасности. При этом она отметила, что не знает, как ситуация изменится через полгода.
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24 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru