В Молдавии заявили, что не владеют информацией о планируемой РФ атаке на страну

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не владеет информацией о планируемой атаке РФ на страну в скором времени. Об этом она заявила в эфире местного телевидения.

По словам президента, по имеющейся у властей информации, страна находится в безопасности. При этом она отметила, что не знает, как ситуация изменится через полгода.





