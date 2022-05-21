Трасс: НАТО обсуждает поставки вооружений Молдавии

Она также подтвердила, что причиной для дискуссии о вооружении Молдавии послужила якобы военная угроза со стороны России.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили необходимость поддержки Молдавии на фоне военной операции.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

