Трасс: НАТО обсуждает поставки вооружений Молдавии

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что союзники НАТО обсуждают вопрос о вооружении Молдавии по стандартам альянса. Об этом она сообщила в интервью газете The Daily Telegraph.

Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Она также подтвердила, что причиной для дискуссии о вооружении Молдавии послужила якобы военная угроза со стороны России.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили необходимость поддержки Молдавии на фоне военной операции.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ВеликобританияНАТОМолдавия
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