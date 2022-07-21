В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военных действий

Выход Молдавии из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

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«Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям», — отметил министр в беседе с РИА Новости.

Игнатьев объяснил, что в таком случае ситуация вернется к конфликтному состоянию между Молдавией и ПМР, пишет РИА ФАН.

Глава МИД республики считает, что безопасность жителей Приднестровья может обеспечить миротворческая миссия из российских и местных сил, указывает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриднестровьеМолдавия
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