В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военных действий
Выход Молдавии из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
«Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям», — отметил министр в беседе с РИА Новости.
Игнатьев объяснил, что в таком случае ситуация вернется к конфликтному состоянию между Молдавией и ПМР, пишет РИА ФАН.
Глава МИД республики считает, что безопасность жителей Приднестровья может обеспечить миротворческая миссия из российских и местных сил, указывает телеканал «360».
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