Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки антироссийских санкций

Если Молдавия вместе с Евросоюзом будет поддерживать антироссийские санкции, то она не получит от России не только энергетические, но и другие ресурсы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По его мнению, Молдавия, даже не вступив в Евросоюз, уже готова присоединиться к санкциям против России, но ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

Медведев: Молдавия может присоединиться к ЕС через создание «новой Великой Румынии»

Замглавы Совета безопасности России также задается вопросом, хотят ли вступления Молдавии в ЕС обычные граждане страны.

«Им ничего не обещали, кроме эфемерных "европерспектив": то есть безумно дорогих энергоносителей, окончательной утраты российского рынка для молдавских продуктов и высоченных европейских цен в магазинах», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о сильном падении уровня западных политиков, сообщает «Газета.ру».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкцииМолдавияСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры