Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки антироссийских санкций
Если Молдавия вместе с Евросоюзом будет поддерживать антироссийские санкции, то она не получит от России не только энергетические, но и другие ресурсы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
По его мнению, Молдавия, даже не вступив в Евросоюз, уже готова присоединиться к санкциям против России, но ответ Москвы не заставит себя долго ждать.
Замглавы Совета безопасности России также задается вопросом, хотят ли вступления Молдавии в ЕС обычные граждане страны.
«Им ничего не обещали, кроме эфемерных "европерспектив": то есть безумно дорогих энергоносителей, окончательной утраты российского рынка для молдавских продуктов и высоченных европейских цен в магазинах», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев заявил о сильном падении уровня западных политиков, сообщает «Газета.ру».
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