Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки антироссийских санкций

Если Молдавия вместе с Евросоюзом будет поддерживать антироссийские санкции, то она не получит от России не только энергетические, но и другие ресурсы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По его мнению, Молдавия, даже не вступив в Евросоюз, уже готова присоединиться к санкциям против России, но ответ Москвы не заставит себя долго ждать.