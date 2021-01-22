Мемы стали несмешными: Америка обезопасит себя продлением СНВ-3

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявлял НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.

«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все! Уже сколько раз хотели нажимать красную кнопку дежурные, которые сидят на пультах. И удерживались. Один раз американец удержался, другой раз у нас офицер категорически отказался выполнять команду, утверждая, что это просто сбой и ошибка системы. А каждый раз мы висели на волоске. Одно нажатие кнопки отправляет заряды по своим адресам. <...> Нам нужно успокаивать общественность и другие страны. Кроме нас есть официально свои заряды и у Англии, и у Франции, у Индии, у Пакистана, и неизвестно, сколько еще у Китая. Я уж не говорю про Северную Корею», - добавил он.

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году, он действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Москва не раз призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продления документа. Владимир Путин поручал министерству иностранных дел донести российскую позицию до американской стороны и получить от Вашингтона «какой-нибудь внятный ответ» о возможности продления договора. При предыдущем президенте Дональде Трампе Белый дом заявлял, что не хочет обсуждать это предложение.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма призвал не искать ни чьей вины в затягивании продления СНВ-3, но признал, что американцы лукавят.



«Тут сложно искать вину чьей-то стороны, Москвы или Вашингтона. Суть сводится к кому, что, во-первых, то, что касается договора СНВ-3. Понятное дело, что у них сейчас отсутствуют определенные виды и категории вооружений, которые есть у России. Тут для них возникает некоторая проблема чисто технологическая. Те предложения, которые они выдвигали в рамках сначала заморозки, а потом перехода к верификации — они им развязывали руки, и они могли бы это долго тянуть, затягивать весь процесс и так далее. Цель у них была какая? Чтобы Россия не разворачивала технологии своей системы, обеспечивая безопасность государства», — сказал собеседник НСН, отметив, что в реальности проблема заключается в другом.