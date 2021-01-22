Мемы стали несмешными: Америка обезопасит себя продлением СНВ-3
Представители нового президента США заявляют о его готовности продлить с Россией договор об ограничении ядерных боеголовок. В противном случае Вашингтон рискует лишиться представления о реальной опасности.
Представитель Пентагона Джон Кирби оценил готовность президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией. Об этом сообщает CNN.
«Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3. Если не продлить СНВ-3 в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия», — сказал Кирби.
Ранее о том, что власти США выступают за продление СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Также о намерениях Байдена продлить соглашение сообщал кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен. 20 января он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления политика на пост.
Кроме того, кандидат на пост главы военного ведомства США Ллойд Остин сообщил, что контроль над ядерными вооружениями, включая возможное продление стратегического договора СНВ-3, в интересах США.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявлял НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.
«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все! Уже сколько раз хотели нажимать красную кнопку дежурные, которые сидят на пультах. И удерживались. Один раз американец удержался, другой раз у нас офицер категорически отказался выполнять команду, утверждая, что это просто сбой и ошибка системы. А каждый раз мы висели на волоске. Одно нажатие кнопки отправляет заряды по своим адресам. <...> Нам нужно успокаивать общественность и другие страны. Кроме нас есть официально свои заряды и у Англии, и у Франции, у Индии, у Пакистана, и неизвестно, сколько еще у Китая. Я уж не говорю про Северную Корею», - добавил он.
США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году, он действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Москва не раз призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продления документа. Владимир Путин поручал министерству иностранных дел донести российскую позицию до американской стороны и получить от Вашингтона «какой-нибудь внятный ответ» о возможности продления договора. При предыдущем президенте Дональде Трампе Белый дом заявлял, что не хочет обсуждать это предложение.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма призвал не искать ни чьей вины в затягивании продления СНВ-3, но признал, что американцы лукавят.
«Тут сложно искать вину чьей-то стороны, Москвы или Вашингтона. Суть сводится к кому, что, во-первых, то, что касается договора СНВ-3. Понятное дело, что у них сейчас отсутствуют определенные виды и категории вооружений, которые есть у России. Тут для них возникает некоторая проблема чисто технологическая. Те предложения, которые они выдвигали в рамках сначала заморозки, а потом перехода к верификации — они им развязывали руки, и они могли бы это долго тянуть, затягивать весь процесс и так далее. Цель у них была какая? Чтобы Россия не разворачивала технологии своей системы, обеспечивая безопасность государства», — сказал собеседник НСН, отметив, что в реальности проблема заключается в другом.
«В стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Россия, Китай и Иран — это враги, которые четко обозначены в документах. Но тут американская сторона пытается опять же поддержать этот негативный образ России, какая она плохая: вот мы пять раз предлагали, а она отказывается, она агрессор. То есть вот этот мем об агрессивности России — он им важен, нужен, и они его активно поддерживают», — заключил эксперт.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказывал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.
«У США нет ПРО как таковой, а над Москвой она есть. У Соединенных Штатов есть отдельные комплексы, но не полноценная система. Против наших гиперзвуковых ракет защиты нет ни у кого», - отметил он.
Он рассказал, может ли Россия нанести удар про Соединенным Штатам прямо сейчас и сумеет ли защититься от ответного.
«У нас еще маловато гиперзвуковых ракет, но мы их наштампуем. А защищаться пока не от чего, у американцев нет такого вооружения. У них есть четыре атомных подводных лодки, и если они войдут в Средиземное море и выстрелят ракетами "Томагавк", то мы их не сможем перехватить. Но сможем ответить. Поэтому ни им, ни нам это не надо. Никто из сторон не хочет взаимного уничтожения», - заключил старший научный сотрудник Академии военных наук.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гонка вооружений между Россией и США уже началась. Он напомнил, что если ничего не произойдет, то в феврале договор СНВ-3 перестанет существовать.
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