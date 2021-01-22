США официально заявили о намерении продлить СНВ-3 на 5 лет

Власти США заявили о намерении продлить договор СНВ-3 сроком на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что договор "отвечает интересам национальной безопасности" США и сдерживает Россию в период "серьезного противостояния" между двумя странами.

Ранее о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который сокращенно именуют СНВ-3, заявил ряд американских СМИ. По мнению США, необходимо продлить "единственный оставшийся договор" с РФ, который ограничивает "два крупнейших в мире ядерных арсенала".

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале. В МИД России поддержали инициативу по продлению договора без дополнительных условий. Заявление об этом опубликовано на сайте министерства.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВооружениеСШАДоговор
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