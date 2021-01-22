США официально заявили о намерении продлить СНВ-3 на 5 лет

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что договор "отвечает интересам национальной безопасности" США и сдерживает Россию в период "серьезного противостояния" между двумя странами.

Ранее о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который сокращенно именуют СНВ-3, заявил ряд американских СМИ. По мнению США, необходимо продлить "единственный оставшийся договор" с РФ, который ограничивает "два крупнейших в мире ядерных арсенала".

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале. В МИД России поддержали инициативу по продлению договора без дополнительных условий. Заявление об этом опубликовано на сайте министерства.

