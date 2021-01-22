В Пентагоне прокомментировали решение Байдена продлить СНВ-3

В Пентагоне оценили решение президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает CNN.

«Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3», - сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он считает, что продление договора до 2026 года даст время, чтобы Москва и Вашингтон смогли изучить новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями.

В МИД РФ выступили за продление СНВ-III на пять лет

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что договор «отвечает интересам национальной безопасности" США и сдерживает Россию в период "серьезного противостояния» между двумя странами.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале. В МИД России поддержали инициативу по продлению договора без дополнительных условий. Заявление об этом опубликовано на сайте министерства.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры