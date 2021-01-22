В Пентагоне прокомментировали решение Байдена продлить СНВ-3
В Пентагоне оценили решение президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает CNN.
«Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3», - сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
Он считает, что продление договора до 2026 года даст время, чтобы Москва и Вашингтон смогли изучить новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что договор «отвечает интересам национальной безопасности" США и сдерживает Россию в период "серьезного противостояния» между двумя странами.
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале. В МИД России поддержали инициативу по продлению договора без дополнительных условий. Заявление об этом опубликовано на сайте министерства.
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