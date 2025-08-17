«Пафос и хайп»: Группа «Вирус!» о современном шоу-бизнесе

«Стало много пафоса. Это, на мой взгляд, не очень классно для молодых исполнителей, у которых, например, взлетела всего одна песня. Надели корону. Да ты подожди, поживи в шоу-бизнесе хоть пару-тройку лет. Раньше как-то было все проще. Поэтому и дружбы среди артистов стало меньше. Сейчас даже организаторы тусовок говорят: "Расслабляйтесь, общайтесь, знакомьтесь, забейте на статус, придумывайте какие-нибудь идеи". Этого мало. Хочется, чтобы этого было побольше», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки (Ольга Козина).

По мнению участников группы, в современном шоу-бизнесе не с кого взять пример.