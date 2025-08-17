«Пафос и хайп»: Группа «Вирус!» о современном шоу-бизнесе
Певица Ольга Лаки в эфире НСН заметила, что среди артистов стало меньше дружбы.
Участники музыкальной группы «Вирус!» в беседе с НСН сравнили современный шоу-бизнес и шоу-бизнес 90-х, отметив, что сейчас в кругу знаменитостей присутствуют пафос и хайп.
«Стало много пафоса. Это, на мой взгляд, не очень классно для молодых исполнителей, у которых, например, взлетела всего одна песня. Надели корону. Да ты подожди, поживи в шоу-бизнесе хоть пару-тройку лет. Раньше как-то было все проще. Поэтому и дружбы среди артистов стало меньше. Сейчас даже организаторы тусовок говорят: "Расслабляйтесь, общайтесь, знакомьтесь, забейте на статус, придумывайте какие-нибудь идеи". Этого мало. Хочется, чтобы этого было побольше», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки (Ольга Козина).
По мнению участников группы, в современном шоу-бизнесе не с кого взять пример.
«Какой может быть пример, когда сейчас все бегают за хайпом. Сейчас нет такого, как раньше: один стиль, сделал красивую песню, и люди ее полюбили. Сейчас все ищут такую песню, которую могут запомнить, — то есть хайп. Сейчас все возвращаются к хитам, которые уже проверены временем. Например, на нашу "Ты меня не ищи" создано невозможное количество ремейков и ремиксов. Нам ежедневно поступают письма от начинающих артистов с просьбой сделать ремикс. У нас, кстати, ремикс с проектом DK набрал очень большие цифры. Еще планируется коллаборация с молодым панк-артистом Lida», - добавили музыканты.
При этом они раскрыли, с кем из артистов готовы записать песню для души, а не для хайпа.
«Мне нравится "Комната культуры" (молодая авторская рок-группа из Барнаула – прим. НСН). Я бы с Трофимовым (Евгений Трофимов — солист "Комнаты культуры", участник "Новой Фабрики звезд" на МУЗ-ТВ – прим. НСН) с удовольствием что-нибудь сделала бы. Он прям классный. От него идет искренность, за это, мне кажется, его и полюбили. На сколько я знаю от общих знакомых, он и как человек прикольный. К нам обращаются очень многие молодые популярные артисты, чтобы сделать совместные фиты», - отметила Ольга.
«Вирус!» — российская музыкальная группа, получившая популярность в 1999-2000 годах. Изначально в ее состав вошли Ольга Лаки, Андрей Чип (Андрей Гудас) и Dj Doctor (Юрий Ступник). Группа исполняет музыку в жанрах поп, техно, электро-хаус и прогрессивный транс. Одни из главных хитов коллектива — «Ручки», «Ты меня не ищи» и «Чтобы солнце грело».
Ранее участники группы «Вирус!» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признались, что им приходилось выступать на днях рождения собак, пони и даже на поминках.
