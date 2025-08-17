Зеленский: Украина отвергла условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске

Украина отвергла условия мирного урегулирования, согласованные президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске. Об этом Зеленский заявил на брифинге с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

СМИ: Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России

По словам Зеленского, первоочередным шагом на пути к миру должно стать полное прекращение боевых действий, после чего, по его мнению, можно будет приступать к обсуждению итогового мирного договора. Он подчеркнул, что переговоры необходимо вести на «контактной линии», поскольку, по его убеждению, диалог, проходящий под угрозой оружия, не может быть конструктивным.

Зеленский добавил, что передача Донецкой области России невозможна, поскольку это противоречит Конституции Украины, запрещающей отчуждение территорий и любые формы «земельного торга». Также Зеленский отметил отсутствие конкретных предложений по международным гарантиям безопасности, добавив, что вступление Украины в Европейский союз рассматривается как часть такой защиты.

Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России. Позже Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

