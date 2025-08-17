СМИ: Трамп сперва встретится с Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп планирует сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским наедине, и лишь после встретиться с лидерами стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Зеленский: Украина отвергла условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске

В публикации немецкого издания Bild сообщается, что Дональд Трамп сначала проведёт личную встречу исключительно с президентом Украины, после чего к переговорам присоединятся сопровождающие его представители ключевых стран Европейского союза. По данным издания, в расширенном формате запланированы рабочий обед и продолжительная дискуссия.

Как отмечается, Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Вашингтон в понедельник. Своё участие в мероприятии также подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время саммита на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились гарантия безопасности для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСША

