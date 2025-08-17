Группа «Вирус!» объявила о возвращении танцевальной музыки в РФ

В эфире НСН музыканты также предположили, что на фоне этого тренда в стране начнут открывать больше ночных клубов. 

В Россию возвращается танцевальная музыка, она трансформируется и вытесняет дип-хаус, от которого уже все устали. Об этом в беседе с НСН заявили участники музыкальной группы «Вирус!».

«Пафос и хайп»: Группа «Вирус!» о современном шоу-бизнесе

«Сейчас вернулась мода на песни конца 90-х — начала 2000-х среди молодежи: Кадышева (певица Надежда Кадышеваприм. НСН), старые артисты. Она потихоньку задвигает дип-хаус. Его невозможно слушать, это всем надоело. Сейчас танцевальная музыка трансформируется с современным звучанием. Все скакнуло вперед, и можно сделать более жирную и мощную музыку. Уже появился не один стиль, который в ближайшее время наберет обороты. Мы взяли в разработку. Уже на радиостанциях есть несколько подобных иностранных треков», - отметили исполнители.

При этом они предположили, что на фоне этого в России начнут открывать больше ночных клубов.

Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые

«Слава богу, что танцевальная музыка возвращается! Хватит жрать — давайте танцевать! Может быть, именно из-за этого опять будут открываться клубы, куда народ будет ходить танцевать», - заключили собеседники НСН.

Ранее экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что сейчас люди тянутся к музыке 80-х и 90-х, потому что им хочется настоящих песен, чтобы русской душе было, где развернуться, а именно это может дать та же Надежда Кадышева.

