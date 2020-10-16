«Одно нажатие кнопки...»: Почему продление СНВ-3 нужно и России, и США

Президент России Владимир Путин предложил продлить договор с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 еще хотя бы на один год без каких-либо новых условий. Однако, как уже стало известно, США отказались от этого предложения, назвав его «обречённым на провал». Вашингтон готов продлить ДСНВ на год лишь в том случае, если на это время стороны заморозят ядерные арсеналы.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.

«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все! Уже сколько раз хотели нажимать красную кнопку дежурные, которые сидят на пультах. И удерживались. Один раз американец удержался, другой раз у нас офицер категорически отказался выполнять команду, утверждая, что это просто сбой и ошибка системы. А каждый раз мы висели на волоске. Одно нажатие кнопки отправляет заряды по своим адресам. Поэтому эти переговоры, инициатива Путина – это очень полезное дело. Тем более что сейчас при этой неясности в Америке. Что у них будет происходить через несколько недель? Нам нужно успокаивать общественность и другие страны. Кроме нас есть официально свои заряды и у Англии, и у Франции, у Индии, у Пакистана, и неизвестно, сколько еще у Китая. Я уж не говорю про Северную Корею», - добавил он.