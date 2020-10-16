«Одно нажатие кнопки...»: Почему продление СНВ-3 нужно и России, и США

Директор Международного центра по экологической безопасности в эфире НСН заявил, что наращивание ядерного арсенала может привести к катастрофе.

Президент России Владимир Путин предложил продлить договор с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 еще хотя бы на один год без каких-либо новых условий. Однако, как уже стало известно, США отказались от этого предложения, назвав его «обречённым на провал». Вашингтон готов продлить ДСНВ на год лишь в том случае, если на это время стороны заморозят ядерные арсеналы.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.

«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все! Уже сколько раз хотели нажимать красную кнопку дежурные, которые сидят на пультах. И удерживались. Один раз американец удержался, другой раз у нас офицер категорически отказался выполнять команду, утверждая, что это просто сбой и ошибка системы. А каждый раз мы висели на волоске. Одно нажатие кнопки отправляет заряды по своим адресам. Поэтому эти переговоры, инициатива Путина – это очень полезное дело. Тем более что сейчас при этой неясности в Америке. Что у них будет происходить через несколько недель? Нам нужно успокаивать общественность и другие страны. Кроме нас есть официально свои заряды и у Англии, и у Франции, у Индии, у Пакистана, и неизвестно, сколько еще у Китая. Я уж не говорю про Северную Корею», - добавил он.

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Эксперт отметил, что при всей опасности ядерного оружия уменьшать его количество Россия не может. Он уточнил, что здесь уже идет речь о безопасности непосредственно Российской Федерации.

«Каждый заряд имеет срок службы. Его нужно разбирать, перебирать, чистить и снова собирать. Чем меньше зарядов, тем меньше нагрузка. Так что это было бы хорошо. Но ни в коем случае нельзя отказываться от ядерного оружия, если перед этим не будут приняты другие меры, снижающие всеобщую опасность. Как мы можем остаться без ядерного оружия, когда у наших границ стоят войска НАТО? Мы со всех сторон окружены их базами. Все войска должны уйти в свои национальные границы. Только после того, как это будет подписано, тогда можно будет разговаривать о снижении ядерного боезапаса. А если мы снизим боезапас ниже какого-то уровня, у многих будет очень высокий соблазн напасть на нас», - заявил он.

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году, он действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Москва не раз призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продления документа. Владимир Путин поручил министерству иностранных дел донести российскую позицию до американской стороны и получить от Вашингтона «какой-нибудь внятный ответ» о возможности продления договора.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Владимир ПутинВооружениеДоговорЯдерная Безопасность
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