Рубио: США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль РФ
США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В эфире Fox News он сообщил, что в ходе переговоров с российской стороной поднимались вопросы о прохождении территориальных линий, долгосрочных гарантиях безопасности, а также о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать в будущем.
Рубио опроверг утверждения о том, что Вашингтон якобы поддерживает передачу всей территории Донбасса под контроль России.
Госсекретарь добавил, что США не стремятся вводить дополнительные санкции против РФ, поскольку это, по их мнению, означало бы фактическое прекращение мирных переговоров по Украине.
По словам Рубио, на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа США планируют обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. При этом госсекретарь подчеркнул, что США не будут навязывать Украине условия невыгодного мирного соглашения,
Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России. Позже Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
